Ночью с 21 участка улиц в Кирове вывезут снег

Автомобилистов просят не парковаться в местах работы техники. Фото: киров.рф

Мэрия Кирова определила участки, с которых в ближайшее время вывезут снег. В ночь с 19 на 20 января техника будет работать на следующих улицах:

- Преображенская от Карла Маркса до Октябрьского проспекта;

- Володарского от Спасской до Преображенской;

- Московская от Ленина до Карла Маркса;

- Розы Люксембург от Ленина до Карла Маркса;

- Труда от Ленина до Карла Маркса;

- Дзержинского от Октябрьского проспекта до Ленинградской;

- Советская в Чистых прудах;

- Производственная от Солнечной до разворотного круга;

- Героя Рослякова;

- Заводская (Нововятский район);

- Тренера Пушкарева;

- Опарина (от Банного проезда до МОПРа);

- Карла Либкнехта от Молодой Гвардии до Спасской;

- Урицкого от Молодой Гвардии до Орловской;

- Милицейская от Урицкого до Казанской;

- Сельскохозяйственный проезд;

- Монтажников;

- Луганская от Дзержинского до площади ХХ партсъезда;

- Гайдара, 3;

- Металлургов;

- переулок Курагинский.

Работы будут вестись с 19.00 до 07.00. Водителей просят не парковаться в местах уборки снега.