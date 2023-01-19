Ночью с 21 участка улиц в Кирове вывезут снег

Автомобилистов просят не парковаться в местах работы техники. Фото: киров.рф
Мэрия Кирова определила участки, с которых в ближайшее время вывезут снег. В ночь с 19 на 20 января техника будет работать на следующих улицах:
- Преображенская от Карла Маркса до Октябрьского проспекта;
- Володарского от Спасской до Преображенской;
- Московская от Ленина до Карла Маркса;
- Розы Люксембург от Ленина до Карла Маркса;
- Труда от Ленина до Карла Маркса;
- Дзержинского от Октябрьского проспекта до Ленинградской;
- Советская в Чистых прудах;
- Производственная от Солнечной до разворотного круга;
- Героя Рослякова;
- Заводская (Нововятский район);
- Тренера Пушкарева;
- Опарина (от Банного проезда до МОПРа);
- Карла Либкнехта от Молодой Гвардии до Спасской;
- Урицкого от Молодой Гвардии до Орловской;
- Милицейская от Урицкого до Казанской;
- Сельскохозяйственный проезд;
- Монтажников;
- Луганская от Дзержинского до площади ХХ партсъезда;
- Гайдара, 3;
- Металлургов;
- переулок Курагинский.
Работы будут вестись с 19.00 до 07.00. Водителей просят не парковаться в местах уборки снега.