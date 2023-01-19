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НовостиОбщество19 января 2023 14:05

После жалоб горожан одному из кировских перевозчиков пригрозили расторжением контракта

На предприятии специальный диспетчер будет следить за выходом транспорта на линию.
Анастасия Николаенко
Горожане высказывали недовольство, что автобусы регулярно ходят не по расписанию. ФОТО: киров.рф

Горожане высказывали недовольство, что автобусы регулярно ходят не по расписанию. ФОТО: киров.рф

Сегодня, 19 января, начальник отдела транспорта Виктор Вострецов побывал с проверкой на транспортном предприятии ООО «Автобус 43». Как рассказали в пресс-службе города, ранее от кировчан поступило немало жалоб на маршруты № 14, 67 и 74.

Горожане высказывали недовольство, что автобусы регулярно ходят не по расписанию, особенно по вечерам. А иногда транспорт и вовсе не выходит на линию, и пассажирам приходится придумывать альтернативные варианты, как добраться до точки назначения.

- Причины могут быть разные. Но в любом случае, речь идет о невыполнении муниципального контракта. В соглашении указано, что на случае выхода из строя транспорта должен быть предусмотрен резерв, - отметил руководитель ведомства.

Виктор Вострецов подчеркнул, что все выявленные нарушения должны быть устранены. И впредь автобусы должны выходить на маршрут вовремя. В противном случае перевозчику грозит расторжение контракта.

Добавим, что по предложению чиновника на транспортном предприятии назначат диспетчера, который будет следить за соблюдением расписания и выходом транспорта на линию.