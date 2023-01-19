После жалоб горожан одному из кировских перевозчиков пригрозили расторжением контракта

Горожане высказывали недовольство, что автобусы регулярно ходят не по расписанию. ФОТО: киров.рф

Сегодня, 19 января, начальник отдела транспорта Виктор Вострецов побывал с проверкой на транспортном предприятии ООО «Автобус 43». Как рассказали в пресс-службе города, ранее от кировчан поступило немало жалоб на маршруты № 14, 67 и 74.

Горожане высказывали недовольство, что автобусы регулярно ходят не по расписанию, особенно по вечерам. А иногда транспорт и вовсе не выходит на линию, и пассажирам приходится придумывать альтернативные варианты, как добраться до точки назначения.

- Причины могут быть разные. Но в любом случае, речь идет о невыполнении муниципального контракта. В соглашении указано, что на случае выхода из строя транспорта должен быть предусмотрен резерв, - отметил руководитель ведомства.

Виктор Вострецов подчеркнул, что все выявленные нарушения должны быть устранены. И впредь автобусы должны выходить на маршрут вовремя. В противном случае перевозчику грозит расторжение контракта.

Добавим, что по предложению чиновника на транспортном предприятии назначат диспетчера, который будет следить за соблюдением расписания и выходом транспорта на линию.