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НовостиОбщество19 января 2023 13:38

В Кирове согласовали дизайн-проект стелы в сквере Трудовой славы

Она появится на своем месте до конца года
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Стела расположится рядом со скульптурой «Кировчанам - труженикам тыла». Фото: киров.рф

Стела расположится рядом со скульптурой «Кировчанам - труженикам тыла». Фото: киров.рф

Дизайн-проект стелы в сквере Трудовой славы утвердили. Подробности рассказали в горадминистрации.

Разработкой проекта занималась авторская группа Российского военно-исторического общества - скульптор Денис Стритович и архитектор Кирилл Сокольский. Ранее они уже представляли дизайн стелы, однако его пришлось доработать с учетом замечаний. Проект обсудили на заседании рабочей группы, утвердившей его.

Участники совещания в целом согласились с предложенной концепцией, и высказали предложения о том, как вписать стелу в пространство. Расположится она рядом со скульптурой «Кировчанам - труженикам тыла».

Финальный эскиз будет представлен в течение месяца, и его согласуют в рабочем порядке. Параллельно горадминистрация начнет поиск подрядчика, который установит стелу. К концу текущего года работы планируется завершить.