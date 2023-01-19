В 2023 году в Кировской области отремонтируют дороги к сельским предприятиям

Работы пройдут в четырех районах региона. Фото: kirovreg.ru

В 2023 году в Кировской области отремонтируют дороги в четырех районах. Об этом сообщили в пресс-службе правительстве региона.

Ремонт пройдет на нескольких дорогах, в том числе ведущих к сельхозпредприятиям. Работы запланированы на следующих территориях:

- дорога «Косино - Соколовка - Суна - Мусихи» Зуевского района;

- дорога «Киров - Малмыж - Вятские Поляны - Андреевский - Зоткино» в Уржумском районе;

- участок трассы «Киров - Малмыж - Вятские Поляны - Андреевский»;

- дорога «Вискаловщина - Бельтюги» в Куменском районе;

- дорога «Рай - Камешница» Оричевского района.

Работы выполнят в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий Кировской области» за более чем 380 миллионов рублей. Общая протяженность отремонтированных участков 18,7 км.составит

В пресс-службе правительства также напомнили, что в 2022 году ремонт прошел на 8,95 км дорог, ведущих к сельхозпредприятиям. Сейчас Минсельхоз принимает документы на восстановление участков в 2024 году. Прием закончится 6 февраля.