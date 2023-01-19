В 2023 году в Кировской области отремонтируют дороги к сельским предприятиям

Работы пройдут в четырех районах региона. Фото: kirovreg.ru
В 2023 году в Кировской области отремонтируют дороги в четырех районах. Об этом сообщили в пресс-службе правительстве региона.
Ремонт пройдет на нескольких дорогах, в том числе ведущих к сельхозпредприятиям. Работы запланированы на следующих территориях:
- дорога «Косино - Соколовка - Суна - Мусихи» Зуевского района;
- дорога «Киров - Малмыж - Вятские Поляны - Андреевский - Зоткино» в Уржумском районе;
- участок трассы «Киров - Малмыж - Вятские Поляны - Андреевский»;
- дорога «Вискаловщина - Бельтюги» в Куменском районе;
- дорога «Рай - Камешница» Оричевского района.
Работы выполнят в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий Кировской области» за более чем 380 миллионов рублей. Общая протяженность отремонтированных участков 18,7 км.составит
В пресс-службе правительства также напомнили, что в 2022 году ремонт прошел на 8,95 км дорог, ведущих к сельхозпредприятиям. Сейчас Минсельхоз принимает документы на восстановление участков в 2024 году. Прием закончится 6 февраля.