Кировчан предупреждают о штрафах из-за отсутствия адресной таблички на доме

Такие нарушения - не редкость в частных секторах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кировчан предупредили об ответственности за отсутствие таблички с адресом на доме. Подробности сообщает горадминистрация.

В соответствии с законодательством юридические и физические лица ответственны за неисправное состояние или отсутствие номерных знаков, а также размещение номерных знаков неустановленного образца и нарушение порядка нумерации зданий. Нарушения нередко выявляют в частном секторе.

- От состояния адресного хозяйства зависит бесперебойная работа различных экстренных служб и подразделений: медицинской помощи, почтовой связи, спасателей, пожарных, - подчеркнули в горадминистрации.

Физлица могут заплатить за нарушения штраф от 3 до 5 тысяч рублей, должностные - от 10 до 50 тысяч, юридические - от 50 до 200 тысяч.

В случае отсутствия адреса у здания можно обратиться с заявлением о его присвоении в МФЦ.