В Кирове двухлетней девочке наложили десять швов после укуса домашней собаки

Врачи наложили 10 внутрикожных и наружных швов. Фото: vk.com/medkirovru

В Кирове собака покусала двухлетнюю девочку. Подробности сообщили в областном Минздраве.

Инцидент произошел недавно. В Кировскую областную клиническую больницу поступила маленькая девочка, серьезно покусанная собакой. Питомец вцепился ей в щеку, оставив рваную рану длиной более четырех сантиметров и глубиной около сантиметра. По счастью, слизистая рта осталась целой.

Врачи наложили девочке 10 внутрикожных и наружных швов. Сейчас малышка уже прошла лечение. Однако в будущем ей потребуется физиотерапевтический курс лечения для коррекции двигательных функций лицевых мышц.

В Минздраве добавили, что за 2022 год в отделении челюстно-лицевой хирургии вылечили 1225 пациентов и провели 141 операцию.