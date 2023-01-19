Происшествий во время крещенских купаний в Кировской области не было

В регионе организовали 43 купали на открытых водоемах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минувшей ночью в Кировской области прошли традиционные крещенские купания. Безопасность граждан, посетивших купели, обеспечивали медики, активисты и сотрудники региональных МЧС и УМВД.

Всего в нашем регионе оборудовали 43 места для купания на открытых водоемах. Возле некоторых из них спасатели устроили полевые кухни, где угощали всех желающих горячим чаем.

Как сообщили в управлении МЧС по Кировской области, крещенские купания в нашем регионе прошли без чрезвычайных ситуаций.