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НовостиОбщество19 января 2023 9:18

Происшествий во время крещенских купаний в Кировской области не было

Возле всех купелей дежурили врачи и спасатели
Анастасия Николаенко
В регионе организовали 43 купали на открытых водоемах.

В регионе организовали 43 купали на открытых водоемах.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минувшей ночью в Кировской области прошли традиционные крещенские купания. Безопасность граждан, посетивших купели, обеспечивали медики, активисты и сотрудники региональных МЧС и УМВД.

Всего в нашем регионе оборудовали 43 места для купания на открытых водоемах. Возле некоторых из них спасатели устроили полевые кухни, где угощали всех желающих горячим чаем.

Как сообщили в управлении МЧС по Кировской области, крещенские купания в нашем регионе прошли без чрезвычайных ситуаций.