«Инвесторы» украли у кировских пенсионерок более миллиона рублей

Кировчанки лишились своих накоплений, желая заработать в Интернете. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мошенники продолжают обманывать кировчан, предлагая заработать на инвестициях. Подробностями новых инцидентов поделились в УМВД России по Кировской области.

Еще в августе 73-летняя кировчанка увидела в интернете рекламу о получении дохода с помощью криптовалюты. Ей позвонили из «онлайн школы», и спустя несколько «уроков» женщине сказали завести QIWI-кошелек. Она любезно предоставила данные интернет счета и положила туда шесть тысяч рублей. Затем она установила программу удаленного доступа, через которую мошенники переводили деньги на свои счета. Когда свои сбережения закончились, женщина взяла несколько кредитов в банке. В общей сложности она лишилась 354 тысячи своих сбережений и 770 тысяч кредитных.

Другая кировчанка лишилась одного миллиона рублей, из которых 360 тысяч она взяла в банке, а остальные она заняла у знакомых. В конце ноября 2022 года пенсионерка, поговорив по телефону с «бизнес аналитиком», поверила в возможность преувеличения своих доходов через биржу. Она внесла деньги на чужую карту. Потом ей сообщали, что все торги идут хорошо, прибыль есть. Выманивание денег продолжалось под разными предлогами: купить акции по скидке, оплатить налог, арендовать ячейку. Когда потерпевшая в очередной раз хотела занять деньги у родственников, ей объяснили, что ее обманывают.

Сейчас полиция устанавливает личности аферистов.

В ведомстве напоминают, что не стоит доверять рекламе в интернете и «телефонным аналитикам» о доходах через инвестиции. Не сообщайте пароли и данные от своих онлайн кошельков никому, иначе вы рискуйте потерять свои деньги.