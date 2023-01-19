В Зуевке в пожаре погибли пенсионерка и ее сын

Пожар произошел в одном из жилых домов в Зуевке. Фото: СУ СКР по Кировской области

В Зуевке смертельный пожар унес две жизни. Подробности сообщили в областном Следкоме.

Трагедия произошла днем 18 января. В одном из жилых домов райцентра вспыхнул пожар. Спасатели, прибывшие на место происшествия, обнаружили тела двух человек: 90-летней женщины и ее 63-летнего сына. Предварительная причина пожара на данный момент неизвестна.

Следственный комитет начал проверку по факту трагедии. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются. По результатам будет принято процессуальное решение.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибших.