В Кирове прокуратура помогла вдове ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской АЭС

На защиту прав женщины встали правоохранительные органы. Фото: прокуратура Кировской области

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, в течение последних девяти лет женщина ухаживала за своим супругом, который много лет назад ликвидировал последствия катастрофы на ЧАЭС. Когда мужчина скончался, его жена обратилась в органы соцзащиты населения, однако ей отказали в в выдаче удостоверения на право получения мер социальной поддержки. Решение мотивировали тем, что смерть супруга не была связана ни с какими заболеваниями.

- Вместе с тем согласно выводам экспертов, в том числе специалистов Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова, причина смерти связана с воздействием радиационных факторов, - сообщает областная прокуратура.

В суд направили иск, чтобы обязать органы соцзащиты выдать 73-летней вдове удостоверение на право получения мер социальной поддержки. Требование признали законным.