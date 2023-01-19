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НовостиОбщество19 января 2023 7:59

В Кирове прокуратура помогла вдове ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской АЭС

Женщина не могла получить удостоверение на право получения мер соцподдержки
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
На защиту прав женщины встали правоохранительные органы. Фото: прокуратура Кировской области

На защиту прав женщины встали правоохранительные органы. Фото: прокуратура Кировской области

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, в течение последних девяти лет женщина ухаживала за своим супругом, который много лет назад ликвидировал последствия катастрофы на ЧАЭС. Когда мужчина скончался, его жена обратилась в органы соцзащиты населения, однако ей отказали в в выдаче удостоверения на право получения мер социальной поддержки. Решение мотивировали тем, что смерть супруга не была связана ни с какими заболеваниями.

- Вместе с тем согласно выводам экспертов, в том числе специалистов Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова, причина смерти связана с воздействием радиационных факторов, - сообщает областная прокуратура.

В суд направили иск, чтобы обязать органы соцзащиты выдать 73-летней вдове удостоверение на право получения мер социальной поддержки. Требование признали законным.