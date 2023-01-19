В Кировской области за минувшие сутки сбили двух детей

В обоих случаях сбили детей-пешеходов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кировской области за сутки сбили двух детей. Подробности рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Первое ДТП произошло в Кирове в 13.10. У дома №9 по улице Ивана Попова ГАЗ-172412 сбил 13-летнюю девочку-пешехода. Вторая авария произошла в 21.35 в Кирово-Чепецком районе. На 4 км трассы «Киров - Советск - Пасегово - Стрижи» 28-летний мужчина, находясь за рулем «Фольксваген Поло», сбил 13-летнего мальчика.

В обоих случаях дети получили травмы. Насколько тяжелые - не уточняется.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло четыре ДТП, в которых пострадали четыре человека. Погибших нет.