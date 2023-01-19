На 15 улицах в Бахте появится освещение

Работы по установке фонарей продолжатся в течение всего 2023 года. ФОТО: киров.рф

В селе Бахта Кировской области установят освещение на 15 улицах. Этой новостью поделились в администрации Кирова.

- В селе с декабря идут работы по установке оборудования. Так, светильники уже подключены на улицах Терновой, Мелиораторов, Заречной и Советской. Сейчас работы идут на улице Поселковой, - сообщил начальник департамента городского хозяйства Дмитрий Печенкин.

Директор МКУ «Кировсвет» Виктор Ишутинов уточнил что светильники достаточно мощные и энергоемкие. Они создают комфортные условия для передвижения жителей.

В январе подписали два муниципальных контракта по обустройству уличного освещения. Оборудование установят на 30 объектах города Кирова, а именно в деревнях Рожни, Никуленки, Полевщина, Кудино, Олинцы, Гнусино.