В Богородском районе предприятие изготовило и продавало рыбные котлеты из неизвестного сырья

Котлеты оказались в магазинах Богородского и Немского районов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Богородском районе нашли партию рыбных котлет неизвестного происхождения. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по КО, УР и ПК.

Проверка прошла на предприятии ООО «Богородский хлеб», которое изготавливает полуфабрикаты и продает их в районных магазинах. С декабря 2022 по январь 2023 года фирма изготовила 8,1 кг без указания информации о сырье, что не позволяет подтвердить безопасность продукции. Котлеты оказались на прилавках магазинов в Богородском и Немском районе.

17 января ведомство направило предприятию предостережение о недопустимости нарушения требований.