Кировская область стала одной из лучших в реализации нацпроектов

За год в Кировской области благоустроили 150 общественных территорий. ФОТО: правительство Кировской области

Зампред правительства РФ Марат Хуснулин отметил наш регион в числе лучших по реализации национальных проектов. Об этом рассказали в правительстве Кировской области.

- Мы завершили год с показателями стабильного роста - по основным направлениям были побиты рекорды 2027 года, - отметил чиновник. -Президент Владимир Путин высоко оценил результаты строительной отрасли в минувшем году.

Вот достижения Кировской области за прошедшие 12 месяцев:

- Приведено в удовлетворительное состояние 267 километров дорог;

- Из аварийного жилья переехали 564 человека;

- Построено 518 тысяч жилых квадратных метров;

- Благоустроены 150 общественных территорий.