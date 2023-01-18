Кировская область стала одной из лучших в реализации нацпроектов

За год в Кировской области благоустроили 150 общественных территорий. ФОТО: правительство Кировской области
Зампред правительства РФ Марат Хуснулин отметил наш регион в числе лучших по реализации национальных проектов. Об этом рассказали в правительстве Кировской области.
- Мы завершили год с показателями стабильного роста - по основным направлениям были побиты рекорды 2027 года, - отметил чиновник. -Президент Владимир Путин высоко оценил результаты строительной отрасли в минувшем году.
Вот достижения Кировской области за прошедшие 12 месяцев:
- Приведено в удовлетворительное состояние 267 километров дорог;
- Из аварийного жилья переехали 564 человека;
- Построено 518 тысяч жилых квадратных метров;
- Благоустроены 150 общественных территорий.