«Коммунальщики» и «медики» обокрали жителей Кирово-Чепецка на 150 тысяч рублей

Полиция устанавливает причастность аферисток к другим аналогичным преступлениям. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кирово-Чепецке задержали аферисток, которые обманом проникали в квартиры пенсионерок и крали у них крупные суммы денег. Подробностями дела поделились в УМВД России по Кировской области.

В ведомстве выяснили, что к жительнице Кирово-Чепецка 1939 года рождения пришли домой две женщины и представились сотрудниками газовой службы. Они сообщили ей, что готовы вернуть якобы ошибочно уплаченные за газ 500 рублей. Под предлогом отсутствия мелких купюр они попросили ее вернуть сдачу с «5 тысяч». Только вечером женщина поняла, что «газовщицы» вручили ей книжную закладку билет банка приколов на «5000 дублей».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двух злоумышленниц. Ими оказались цыганки 1995 и 1996 года рождения.

Выяснилось, что аферистки причастны к еще двум подобным преступлениям. К 87-летней жительнице Кирово-Чепецка они пришли под видом коммунальщиков. Пока одна из них отвлекала пенсионерку, другая похитила из квартиры 115 тысяч рублей. У 82-летней женщины, претворившись медиками, таким же образом девушки украли 27 тысяч рублей.

На цыганок завели уголовные дела по статьям «Кража» и «Мошенничество». Сотрудники ведомства устанавливают их причастность к другим аналогичным преступлениям.