В Кирове свободны 135 мест для размещения ларьков, киосков и павильонов

К внешнему виду киосков будут предъявлять специальные требования. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кирове для размещения ларьков и киосков есть 135 свободных мест. Об этом сообщает горадминистрация.

Все места для размещения нестационарных торговых объектов находятся в разных местах города. Полный перечень можно посмотреть по этой ссылке. Для заключения договора на право размещения НТО предприниматель должен написать заявление и направить его вместе с пакетом документов в администрацию Кирова.

Желающим напоминают, что внешний облик киосков, ларьков и павильонов должен соответствовать требованиям каталога типовых архитектурных решений. Ознакомиться с ним можно здесь.

Задать интересующие вопросы можно по телефонам: (8332)37-42-64, 76-04-44.