Летом 2022 года семь тысяч кировских подростков устроились на работу

Ежегодно служба занятости трудоустраивает подростков старше 14 лет. ФОТО: правительство Кировской области

В 2022 году в период летних каникул успели официально поработать 14.7% (более 7 тысяч) юных кировчан в возрасте от 14 до 18 лет. В региональном правительстве отметили что в 2021 году эта цифра составляла 12,6% (6,1 тысяч человек).

- Особенно важно это для ребят, из неблагополучных семей, а также для тех, кто состоит на учете в надзорных органах, - подчеркивает и.о. начальника управления ГСЗН Кировской области Ирина Малыгина. - В прошлом году трудоустроены более 4,8 тысяч таких несовершеннолетних.

Ежегодно служба занятости трудоустраивает подростков старше 14 лет. Желание работать у ребят преимущественно появляется в период летних каникул.

Директор школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 1 города Кирова Юлия Вожегова рассказала, что вот уже 10 лет дети принимают участие в программе трудоустройства.

- Мы не просто приучаем детей к работе, но и рассказываем как планировать свой бюджет. Для ребят это не только хорошая возможность заработать, но еще и важные жизненные уроки, - говорит директор.

Добавим, что в 2023 году из областного бюджета выделили 12,6 миллиона рублей на реализацию мер по трудоустройству несовершеннолетних.