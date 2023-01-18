В Мурашинском районе мужчину оштрафовали за самовольное подключение к электросетям

Самовольное подключение к сетям грозит штрафом, а также может быть опасным из-за угрозы возникновения пожара. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурашинском районе мужчина самовольно подключился к энергоснабжению и теперь должен заплатить штраф. Подробности рассказали в кировском филиале ПАО «Т Плюс».

Как оказалось, ранее квартиру мужчины отрезали от энергоснабжения за долги - более 37 тысяч рублей. При этом ранее, в августе 2021 года, его уже заставили заплатить штраф за самовольное подключение - 3000 рублей. И вот теперь ситуация повторилась, но ему придется выплатить сумму побольше - 7500 рублей. Да и долги никуда не делись.

Кировчанам напоминают, что самовольное подключение к электросетям грозит административной ответственностью. Кроме того, это опасно - может возникнуть пожар.