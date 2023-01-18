В Советске задержали мужчину, зарезавшего своего приятеля

Мужчина ударил приятеля ножом в живот и сбежал. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Советске задержали 48-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве своего знакомого. Подробностями дела поделились в СУ СКР по Кировской области.

14 января 2023 года в местную больницу доставили 65-летнего мужчину с ножевым ранением живота. Врачи пытались спасти пострадавшего, но травма оказалась слишком серьезной. К сожалению, мужчина скончался.

В гибели пострадавшего подозревают его 48-летнего приятеля. По версии следствия, накануне между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого предполагаемый злоумышленник ударил знакомого ножом, после чего сбежал.

На сегодня подозреваемого уже задержали. На время следствия его поместили под стражу.