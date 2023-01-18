Покупатель животных с фермы в Малмыжском районе намерен восстановить ее

У животных есть вода, корма и лекарства, за их состоянием следят ветврачи. Фото: kirovreg.ru

В Малмыжском районе прошла очередная встреча с покупателем поголовья с агрофирмы «Калинино». Как сообщает областное правительство, документы с ним уже подписаны - сейчас идет процесс оплаты.

Новый собственник планирует остаться в Малмыжском районе и отремонтировать ферму, где живут более 700 коров и 33 лошади. В «Калинино» останутся лошади, стельное поголовье и молодняк, который дальше может быть использован в сельскохозяйственном процессе. Остальных перевезут на новые площадки, которых определит сам инвестор.

Сейчас у животных есть вода, корма и лекарства, на комплексе продолжают дежурить ветврачи. В некоторых помещениях перемерз водопровод и сломалось оборудование для уборки навоза. Из них поголовье перевели в более благоприятные условия.

По словам инвестора Рустама Измаилова, ситуация тяжелая, но у хозяйства есть будущее. Он работает в этом направлении и намерен обновить и улучшить процесс.