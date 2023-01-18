В Кировской области осудили директора предприятия ЖКХ

После вмешательства прокуратуры задолженность перед экс-сотрудницей была погашена. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Директора ООО «ЖКХ Октябрьский» осудили за невыплату заработной платы своей сотруднице. Подробностями дела поделились в СУ СКР по Кировской области.

Руководитель предприятия с февраля по апрель 2022 года не выплачивал своему бывшему бухгалтеру заработную плату. Сумма долга составила 60 тысяч рублей. При этом следователи установили, что мужчина имел возможность заплатить своей сотруднице.

Помимо этого выяснилось, что директор предприятия с февраля 2021 года по август 2022 года не исполнял решение суда. Он нарушал федеральный закон «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства», скрывая информацию о деятельности своей фирмы.

Суд приговорил руководителя предприятия к штрафу в размере 30 тысяч рублей. Долг перед бывшей сотрудницей он погасил.