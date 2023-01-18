В Кирове установили четыре светофора с новыми бело-лунными сигналами

Такие светофоры в будущем установят еще на нескольких перекрестках. Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

В Кирове установили четыре новых светофора с бело-лунными сигналами. Об этом сообщает горадминистрация.

Сами сигналы сообщают водителям о пешеходном переходе в направлении маневра. Регулировщики установили и запустили в работу на перекрестках улиц Производственной и Коммунальной, Дзержинского и Октябрьского проспекта. Как уточнили в мэрии, бело-лунный сигнал информирует о том, что в направлении осуществляемого поворота для пешеходов также горит разрешающий сигнал, поэтому водители обязаны их пропустить.

Такие нововведения появятся и на других регулировщиках - в частности, тех, где нет возможности разделения пешеходных и транспортных потоков. Ранее светофоры с бело-лунными сигналами уже установили на перекрестке Щорса и Производственной. В ближайшее время дополнительные секции начнут работать на пересечениях улиц Воровского и Производственной, Производственной и Московской.