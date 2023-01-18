Программы преподавания кировского техникума признали лучшими в России

Методические материалы, разработанные в ВЭМТ, эксперты признали лучшими в рамках всероссийского конкурса. ФОТО: правительство Кировской области

Программу преподавания, которую разработали сотрудники Вятского электромашиностроительного техникума (ВЭМТ), эксперты признали лучшей по итогам всероссийского конкурса. Этой новостью поделились в правительстве Кировской области.

Педагоги ВЭМТ прошли курсы повышения квалификации и разработали новые программы обучения с учетом профессиональной ориентации студентов. По итогам конкурса Федерального института развития профессионального образования (ИРПО), работы преподавателей стали лучшими на всероссийском уровне.

Методические материалы по специальности «Контроль работы измерительных приборов» и по дисциплине ОБЖ для профессии «Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики» опубликуют на сайте ИРПО как лучшие практики для обучения в следующем учебном году.