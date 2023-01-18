В Зуевке семья 12 лет ждала переселения из аварийного жилья

Новое жилье предоставили только после обращения в правоохранительные органы. Фото: прокуратура Кировской области

В Зуевском районе семья 12 лет жила в аварийном жилье. Подробности рассказали в областной прокуратуре.

В правоохранительные органы обратилась жительница Зуевки. С 2010 года она состоит на учете как нуждающаяся в улучшении жилищных условий, а ее квартира в доме №55 по улице Энгельса признана непригодной для проживания. Однако местная администрация не торопилась переселять женщину и трех членов ее семьи в благоустроенное жилье. Тогда та и обратилась за помощью.

Прокурор направил в суд иск, дабы обязать органы муниципалитета предоставить женщине благоустроенное жилье. Требование признали законным и обоснованным. В результате семья заявительницы благополучно переехала.