В Кировской области планируют развивать агротуризм на ферме маралов

В Кировской области окажут поддержку развитию агротуризма. ФОТО: правительство Кировской области

Единственное в Кировской области предприятие по разведению маралов планирует расширятся и развивать агротуризм. Этой новостью поделились в региональном правительстве.

Любовь Дудырева является предпринимателем и содержит на своей ферме в Нагорском районе 45 маралов. В ее планах - открытие линии по переработке пантов и создание туристического комплекса для гостей с проживанием.

Губернатор Кировской области Александр Соколов окажет поддержку в подготовке заявки для участия в грантовом конкурсе по развитию агротуризма.