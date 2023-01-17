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НовостиОбщество17 января 2023 14:53

В Кировской области планируют развивать агротуризм на ферме маралов

Правительство поддержит предпринимателей в подаче заявки на грант
Артем ЗАМЯТИН
В Кировской области окажут поддержку развитию агротуризма. ФОТО: правительство Кировской области

В Кировской области окажут поддержку развитию агротуризма. ФОТО: правительство Кировской области

Единственное в Кировской области предприятие по разведению маралов планирует расширятся и развивать агротуризм. Этой новостью поделились в региональном правительстве.

Любовь Дудырева является предпринимателем и содержит на своей ферме в Нагорском районе 45 маралов. В ее планах - открытие линии по переработке пантов и создание туристического комплекса для гостей с проживанием.

Губернатор Кировской области Александр Соколов окажет поддержку в подготовке заявки для участия в грантовом конкурсе по развитию агротуризма.