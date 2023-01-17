За четыре дня на дорогах Кировской области поймали 72 бесправников

Мероприятия проводились на дорогах региона с 11 по 14 января. Фото: ГИБДД Кировской области

За четыре дня кировские автоинспекторы задержали более 70 бесправников. Подробности сообщили в областной ГИБДД.

Мероприятия проводились с 11 по 14 января. За это время автоинспекторы поймали и привлекли к ответственности 72 водителей, не имеющих или лишившихся прав. Десять из них к тому же были пьяными.

Автомобилистам напоминают: водители, не имеющие прав управления, могут заплатить от 5 до 15 тысяч рублей. «Лишенцам» грозит сумма в 30 тысяч рублей либо до 15 суток административного ареста или 100-200 часов обязательных работ. Передача прав другому человеку также карается штрафом в размере 30 тысяч рублей.

Если вы стали свидетелем права нарушения, сообщите об этом в полицию по телефону 58-88-88 или 02 (102).