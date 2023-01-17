В Кирове путепровод на Воровского планируют отремонтировать в 2025 году

Ремонт трех мостов через реки Сандаловка и Плоская проведут в 2023 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове в 2023 году отремонтируют три моста и еще один - в 2025. Подробности рассказали в горадминистрации.

Недавно кировчане обеспокоились состоянием путепровода по Воровского. Обследования, проведенные в 2021-2022 годах, показали, что он находится в «ограниченно работоспособном состоянии».

- Запрещать движение транспорта и пешеходов здесь не требуется. Тем не менее, на объекте необходимо провести ремонтные работы. В текущем году планируется начать разработку проектно-сметной документации. Возможность ее практической реализации рассматривается на 2025 год, - прокомментировали в мэрии Кирова.

Кроме того, ремонт ждет сооружения через Сандаловку в районе улиц Талицкой и Рабочей, через реку Плоскую по улице Павла Корчагина. Сейчас уже завершается разработка проектно-сметной документации. Работы планируется провести в текущем году.