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НовостиПроисшествия17 января 2023 12:33

Жителя Кировской области обвиняют в убийстве своей жены

Возможной причиной конфликта пары стала ревность в совокупности с алкоголем
Артем ЗАМЯТИН
В данный момент убийца собственной жены находится под стражей.

В данный момент убийца собственной жены находится под стражей.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Житель города Слободского убил свою жену из-за ревности. Подробностями дела поделились в СУ СКР по Кировской области.

15 января 2023 года житель региона начал выяснять отношения со своей 38-летней женой. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и возможной причиной ссоры стала ревность. В ходе конфликта 40-летний глава семьи задушил свою супругу.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Против него возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Следователи выясняют подробности.