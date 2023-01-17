Жителя Кировской области обвиняют в убийстве своей жены

В данный момент убийца собственной жены находится под стражей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Житель города Слободского убил свою жену из-за ревности. Подробностями дела поделились в СУ СКР по Кировской области.

15 января 2023 года житель региона начал выяснять отношения со своей 38-летней женой. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и возможной причиной ссоры стала ревность. В ходе конфликта 40-летний глава семьи задушил свою супругу.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Против него возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Следователи выясняют подробности.