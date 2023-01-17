В центре отдыха «Вятские каникулы» появился новый директор

Татьяна Рязанова стала новым директором центра отдыха «Вятские каникулы». ФОТО: правительство Кировской области

13 января 2023 года назначили нового директора центра отдыха и оздоровления детей «Вятские каникулы». Этим событием поделились в пресс-службе правительства Кировской области.

Татьяна Рязанова занимала пост заместителя директора регионального центра военно-патриотического воспитания «Патриот». Она обладает всеми качествами для эффективной работы центра на высшем уровне. По словам Татьяны, она рада приступить к работе в новой должности, а также открыта к вопросам и предложениям. Особое внимание уделит четырём важным принципам в работе лагерей: безопасности, комфорту, пользе и учету интересов детей.

Центр «Вятские каникулы» - крупнейшее учреждение отдыха и оздоровления детей в Кировской области. В его структуру входит 9 загородных лагерей: «Берёзка», «Белочка», «Весна», «Живая вода», «Мир», «Луч», «Орлёнок», «Строитель», «Солнечный».