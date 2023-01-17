В Кировской области раскрыли квартирную кражу

Рецидивисты вновь отправятся за решетку за ограбление дома. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Вятскополянском районе женщина обратилась в полицию, когда обнаружила что ее дачу обокрали. Подробностями происшествия поделились в УМВД России по Кировской области.

Жительница другого региона спустя месяц приехала к себе на дачу в город Сосновка. Однако сразу обнаружила, что из ее дома вынесли ТВ-приставку, телевизор, шуруповерт и другие вещи на сумму 32 тысячи рублей.

Полиция региона нашла преступников. Ими оказались двое ранее судимые мужчин 1995 и 1996 годов рождения. Они вскрыли первую дверь, но за ней их ждала другая, с которой уже не удалось справится. Тогда злоумышленники недолго думая разбили окно, чтобы забраться внутрь дома.

Сотрудники МВД нашли у рецидивистов часть похищенных вещей. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража, с незаконным проникновением в помещение».