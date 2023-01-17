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НовостиПроисшествия17 января 2023 12:19

В Кировской области раскрыли квартирную кражу

Рецидивисты воспользовались тем, что хозяйки давно не было дома
Артем ЗАМЯТИН
Рецидивисты вновь отправятся за решетку за ограбление дома.

Рецидивисты вновь отправятся за решетку за ограбление дома.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Вятскополянском районе женщина обратилась в полицию, когда обнаружила что ее дачу обокрали. Подробностями происшествия поделились в УМВД России по Кировской области.

Жительница другого региона спустя месяц приехала к себе на дачу в город Сосновка. Однако сразу обнаружила, что из ее дома вынесли ТВ-приставку, телевизор, шуруповерт и другие вещи на сумму 32 тысячи рублей.

Полиция региона нашла преступников. Ими оказались двое ранее судимые мужчин 1995 и 1996 годов рождения. Они вскрыли первую дверь, но за ней их ждала другая, с которой уже не удалось справится. Тогда злоумышленники недолго думая разбили окно, чтобы забраться внутрь дома.

Сотрудники МВД нашли у рецидивистов часть похищенных вещей. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража, с незаконным проникновением в помещение».