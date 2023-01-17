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НовостиОбщество17 января 2023 12:13

К 650-летию Кирова Банк России выпустит серебряные памятные монеты

Тираж составит всего три тысячи экземпляров
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Юбилейные монеты выпустят в 2024 году.

Юбилейные монеты выпустят в 2024 году.

Фото: Тимур ХАНОВ.

К 650-летию Кирова выпустят памятные монеты. Информация появилась на сайте Центробанка.

Известно, что тираж составит три тысячи экземпляров. Материалом послужит серебро 925 пробы. Номинал - трехрублевые монеты. Дизайна на сайте не предоставлено, однако можно предположить, что на сувенирах будет красоваться герб областного центра. Согласно плану, выпуск назначен на 2024 год.

Стоит отметить, что монеты с гербом Кировской области уже существуют. В 2009 году Банк России выпустил «десятирублевки» тиражом в 10 миллионов экземпляров. Три миллиона из них привезли в наш регион.