К 650-летию Кирова Банк России выпустит серебряные памятные монеты

Юбилейные монеты выпустят в 2024 году. Фото: Тимур ХАНОВ.

К 650-летию Кирова выпустят памятные монеты. Информация появилась на сайте Центробанка.

Известно, что тираж составит три тысячи экземпляров. Материалом послужит серебро 925 пробы. Номинал - трехрублевые монеты. Дизайна на сайте не предоставлено, однако можно предположить, что на сувенирах будет красоваться герб областного центра. Согласно плану, выпуск назначен на 2024 год.

Стоит отметить, что монеты с гербом Кировской области уже существуют. В 2009 году Банк России выпустил «десятирублевки» тиражом в 10 миллионов экземпляров. Три миллиона из них привезли в наш регион.