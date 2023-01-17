В Кировской области за неделю 12174 человека заболели ОРВИ

Наибольший темп прироста зафиксировали среди маленьких детей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За неделю заболеваемость ОРВИ среди населения Кировской области выросла на 55,2%. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

С 9 по 15 января острыми респираторными инфекциями заразились 12174 человека. Рост показателя заболеваемости отметили во всех возрастных группах. Наибольший темп прироста - среди детей в возрасте от 3 до 6 лет.

Удельный вес вирусов гриппа вырос до 83,4%. Чаще всего встречался грипп А (H1N1) - в 81,03% случаев. Диагноз «коронавирус» на минувшей неделе подтвердился у 162 жителей области, в том числе девяти детей. Отметим, что, по большей части, в регионе циркулирует штамм «омикрон».

Кировчан просят соблюдать элементарные правила: вести здоровый образ жизни, правильно питаться, заниматься физкультурой. В местах массового скопления людей стоит носить медицинскую маску.