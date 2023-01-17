Кировские ледолазы завоевали семь медалей на Кубке России

Кировские спортсмены завоевали семь медалей на первенстве России по ледолазанию. ФОТО: правительство Кировской области

Кировские спортсмены завоевали семь медалей на всероссийских соревнованиях по ледолазанию. Этим событием поделились в региональном правительстве.

В Томске с 12-15 января проходил Кубок России по ледолазанию. Кировские спортсмены отлично себя проявили и привезли домой немало наград.

Так, Никита Глазырин и Мария Толоконина завоевали серебряные медали, а Ирина Дубовцева - бронзу.

Марина Толоконина выиграла золото на втором этапе кубка России. Дарья Глотова заработала серебро, а Ирина Дубовцева и Вадим Мальщуков расположились на третьем месте.