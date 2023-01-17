В Кировской области задержали "бизнесмена из Германии"

Полицейские задержали в кировской области мошенника который обманул своих жертв на 4,5 миллиона рублей. ФОТО: УМВД России по Кировской области

Кировские полицейские поймали мошенника, обманувшего своих жертв более чем на 4 миллиона рублей. Подробностями дела поделились в региональном УМВД.

56-летний мужчина придумал себе легенду, что у него есть бизнес в Германии, Москве и Кирове. Своим жертвам он сообщал также, что у него погибла жена, а детей он так и не нажил. Так, в марте 2022 года он познакомился с девушкой и начал с ней романтические отношения. Представился он как Макс Ноймер Оттович и предлагал даме сердца вкладываться в его бизнес.

Познакомившись с подругой потерпевшей, он пообещал ей пригнать автомобиль из Германии премиум-класса. Гражданка передала аферисту 1 миллион рублей. После «Макс» под различными предлогами просил подождать и дать еще денег, чтобы якобы оплатить таможню.

Естественно, никакой машины никогда и не было, как и бизнеса за рубежом и в других городах.

Мужчине предъявлены обвинения по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Установлена причастность данного фигуранта еще к 6 подобным случаям. Всего он похитил около 4,5 миллиона рублей.

Если вы пострадали от деятельности данного гражданина, просим сообщить об этом в полицию по телефонам 64-47-11 или 02 (102 с мобильного телефона).