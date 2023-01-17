В Лузском районе два человека погибли в ДТП с грузовиком

Водитель и пассажир погибли в результате столкновения. Фото: ГИБДД Кировской области

В Лузском районе два человека погибли в ДТП. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Авария произошла сегодня, 17 января, в 10.30. На 57 км трассы «Луза - Лальск - граница с республикой Коми» столкнулись «КАМАЗ» и «Лада Гранта». Фура въехала в бок легковушке со стороны водительского сиденья. В результате два человека, находившиеся в машине, не выжили.

По факту смертельной аварии проводится проверка. Полиция устанавливает все причины и условия совершения ДТП.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибших.