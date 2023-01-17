Кировская область планирует укрепить сотрудничество с Москвой в туристической сфере

В Кирове есть возможности для отдыха и различных видов туризма - от образовательного до гастрономического. Фото: kirovreg.ru

Кировская область намерена укрепить сотрудничество с Москвой в сфере туризма. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

На днях состоялась встреча представителей Центра развития туризма Кировской области и Комитета по туризму города Москвы. В числе обсуждаемых вопросов оказалась организация нескольких совместных мероприятий туроператоров обоих городов, инфотуров для агентств и трэвел-блогеров. Одна из задач нашего региона - расширить перечень предлагаемых направлений и рассчитать предложения для всех возрастов.

Стоит отметить, что у области уже есть опыт успешного сотрудничества с Мостуризмом. Так, около 1,5 года назад Киров стал одним из пяти городов России, который посетили популярные блогеры и школьники из 50 регионов страны. По мнению представителей столицы, областному центру есть что показать и чем заинтересовать туристов всех возрастов.

- В настоящее время прорабатывается вопрос участия Кировской области в 29-й Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства, которая состоится в середине марта текущего года, - добавили в пресс-службе правительства.