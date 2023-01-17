В Кировской области осудили вора, грабившего магазины с ребенком

Рецидивист вновь отправится за решетку за воровство из квартиры, магазина и за угон машины. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В городе Уржум Кировской области осудили рецидивиста, который в сговоре с несовершеннолетним похищал имущество из квартир и магазинов. Подробностями дела поделились в региональной прокуратуре.

Установлено что осенью 2021 года 23-летний мужчина со своим 17-летним подельником проникли в квартиру в доме № 21б по улице Яранский Тракт города Уржума. Оттуда они вынесли мебель, одежду, инструменты, бытовую технику, посуду и иное имущество. Украденное составило ущерб на сумму 180 тысяч рублей.

18 ноября 2021 года из гаража в доме № 13 по улице Березовой вор похитил запчасти с автомобиля «УАЗ». Молодой человек сдал награбленное в пункт приема металлолома и получил 5 тысяч рублей.

В ночь с 28 на 29 ноября 2021 года мужчина угнал автомобиль «ВАЗ 21099». Он вскрыл ворота гаража с помощью лома. Однако не справившись с управлением, угонщик съехал в кювет и бросил машину.

Позже рецидивист со своими товарищами, один из который был несовершеннолетним, разбили окно в магазине электротоваров. Они вынесли оттуда 17 смартфонов, фитнес-браслет и фитнес-часы, гарнитуру, портативную музыкальную колонку, а также около 7,5 тысяч рублей из кассы. Магазин понес убытки в размере более 400 тысяч рублей.

Суд вынес приговор 23-летнему вору по статьям УК РФ «Кража с незаконным проникновением в жилище и иное хранилище», «Кража в особо крупном размере», «Угон», «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления». В колонии общего режима он проведет 2 года и 6 месяцев.

Его товарищ отправится за решетку на 1 год и 1 месяц за кражу из магазина и квартиры. Малолетний преступник приговорен к 1 году лишения свободы условно.