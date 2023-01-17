В Нововятске на несколько часов ограничат движение через переезд

Движение через переезд ограничат ночью с 19 на 20 января.
Фото: Виталий КАРНАУХ
В Нововятске временно ограничат движение через железнодорожный переезд. Об этом сообщает ГИБДД города Кирова.
По данным ведомства, частичное ограничение движения транспорта через переезд на Советской введут 19 января с 20.50. Оно прекратит действовать в 00.30 20 января.
- Госавтоинспекция рекомендует водителям продумать альтернативные маршруты движения, - добавили в пресс-службе ведомства.
Напомним, ранее движение ограничивали через переезд в микрорайоне Радужный.