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НовостиОбщество17 января 2023 8:17

В Нововятске на несколько часов ограничат движение через переезд

Водителей просят заранее планировать свой маршрут
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Движение через переезд ограничат ночью с 19 на 20 января.

Движение через переезд ограничат ночью с 19 на 20 января.

Фото: Виталий КАРНАУХ

В Нововятске временно ограничат движение через железнодорожный переезд. Об этом сообщает ГИБДД города Кирова.

По данным ведомства, частичное ограничение движения транспорта через переезд на Советской введут 19 января с 20.50. Оно прекратит действовать в 00.30 20 января.

- Госавтоинспекция рекомендует водителям продумать альтернативные маршруты движения, - добавили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее движение ограничивали через переезд в микрорайоне Радужный.