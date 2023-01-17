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НовостиОбщество17 января 2023 8:07

В Кировской области отремонтируют шесть мостов

Работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»
Артем ЗАМЯТИН
В Кировской области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют шесть мостов.

В Кировской области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют шесть мостов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области идет подготовка к проведению аукционов по ремонту мостов. Этой новостью поделились в региональном правительстве.

Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», правительство выделило бюджет на восстановление переправ через реки областного значения. По плану, ремонт проведут на шести мостах:

— через реку Лумпун и реку Пушкец в Унинском муниципальном округе;

— через реку Шуда в Пижанском муниципальном округе;

— через реку Вобловица в Нагорском районе;

— через реку Ворсик в Богородском районе;

— через реку Уста в Кикнурском районе.

Добавим, что на последних двух объектах планируют сделать капитальный ремонт.