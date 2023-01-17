В Кировской области отремонтируют шесть мостов

В Кировской области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют шесть мостов.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Кировской области идет подготовка к проведению аукционов по ремонту мостов. Этой новостью поделились в региональном правительстве.
Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», правительство выделило бюджет на восстановление переправ через реки областного значения. По плану, ремонт проведут на шести мостах:
— через реку Лумпун и реку Пушкец в Унинском муниципальном округе;
— через реку Шуда в Пижанском муниципальном округе;
— через реку Вобловица в Нагорском районе;
— через реку Ворсик в Богородском районе;
— через реку Уста в Кикнурском районе.
Добавим, что на последних двух объектах планируют сделать капитальный ремонт.