В Кировской области отремонтируют шесть мостов

В Кировской области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют шесть мостов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области идет подготовка к проведению аукционов по ремонту мостов. Этой новостью поделились в региональном правительстве.

Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», правительство выделило бюджет на восстановление переправ через реки областного значения. По плану, ремонт проведут на шести мостах:

— через реку Лумпун и реку Пушкец в Унинском муниципальном округе;

— через реку Шуда в Пижанском муниципальном округе;

— через реку Вобловица в Нагорском районе;

— через реку Ворсик в Богородском районе;

— через реку Уста в Кикнурском районе.

Добавим, что на последних двух объектах планируют сделать капитальный ремонт.