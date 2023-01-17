Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 января 2023 7:58

В Кирове планируют создать службу эвакуации транспорта

На данный момент готовится законодательная инициатива
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Сейчас эвакуировать мешающие уборки снега машины можно только в том случае, если они стоят не под запрещающими знаками. Фото: киров.рф

Сейчас эвакуировать мешающие уборки снега машины можно только в том случае, если они стоят не под запрещающими знаками. Фото: киров.рф

В Кирове собираются создать муниципальную службу эвакуации. Об этом стало известно на еженедельной планерке у Александра Соколова, прошедшей 17 января.

На данный момент власти готовят законодательную инициативу, в результате принятия которой муниципальный заказчик сможет создать службу эвакуации брошенных автомобилей. Это поможет, в том числе, подрядчикам в чистке улиц от снега.

Отметим, что на данный момент у мэрии заключен контракт на перемещение транспортных средств в радиусе одного квартала. Однако он действует только на машины, припаркованные не под запрещающими знаками. В ином случае эвакуировать автомобили можно только в присутствии сотрудников ГИБДД. Все это значительно замедляет вывоз снега.