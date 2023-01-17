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НовостиОбщество17 января 2023 6:49

Александр Соколов поручил отремонтировать дорогу в Санчурске

Участок для реконструкции выбрали по итогам народного голосования
Артем ЗАМЯТИН
Санчурский муниципальный округ получит более 16 миллионов рублей на ремонт дорог.

Санчурский муниципальный округ получит более 16 миллионов рублей на ремонт дорог.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Санчурск отремонтируют улицу Первомайскую от Горсада до улицы Свердлова. Об этом сообщили в правительстве Кировской области.

В народном голосовании, которое организовали по поручению губернатора Кировской области, данный участок дороги занял первое место. Еще один участок Первомайской улицы протяженностью 476 метров занял восьмое место, его отремонтируют в следующем году.

Напомним, что по поручению Александра Соколова на ремонт дорог выделят один миллиард рублей. Санчурский муниципальный округ получит более 16 миллионов рублей.