Александр Соколов поручил отремонтировать дорогу в Санчурске

Санчурский муниципальный округ получит более 16 миллионов рублей на ремонт дорог. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Санчурск отремонтируют улицу Первомайскую от Горсада до улицы Свердлова. Об этом сообщили в правительстве Кировской области.

В народном голосовании, которое организовали по поручению губернатора Кировской области, данный участок дороги занял первое место. Еще один участок Первомайской улицы протяженностью 476 метров занял восьмое место, его отремонтируют в следующем году.

Напомним, что по поручению Александра Соколова на ремонт дорог выделят один миллиард рублей. Санчурский муниципальный округ получит более 16 миллионов рублей.