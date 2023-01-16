В Кировской областной больнице прокомментировали ситуацию с пациентами гемодиализа

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обращения 170 пациентов гемодиализа. Фото: Артем ЗАМЯТИН

В кировской областной больнице прошел пресс-тур в ходе, которого заместитель главного врача по хирургической помощи Владимир Янченко дал комментарий по поводу нуждающихся в процедуре гемодиализа. На месте события побывал корреспондент «Комсомолки».

Напомним, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обращения 170 пациентов гемодиализа. Их вынуждали отказываться от услуг частной организации, которая с 2013 года за свой счет обеспечивала нуждающихся в процедурах.

- На сегодняшний день в областной клинической больнице и филиалах заместительную почечную терапию получают 301 пациент, нуждающийся в гемодиализе. Помощь оказывается на 76 аппаратах экспертного класса. Процедуру получают все нуждающиеся, мы никому не отказываем,- уточнил Владимир Янченко.- Строится диализный центр, рассчитанный на еще 150 пациентов. Если пациент сам не может добраться до больницы для прохождения процедуры ему будет предоставлен транспорт. Всем кто приезжает из районов в Киров своим ходом больницей возмещаются затраты на дорогу.