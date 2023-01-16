В Кирове продолжают ремонтировать «умные» остановки

Сейчас в областном центре работают 17 «умных» остановок». ФОТО: администрация города Кирова

Жители Кирова обращают внимание на то, что электронные табло на остановках зачастую выходят из строя. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе города.

Напомним, что «умные» остановки оснащены специальным табло, на котором показано время прибытия общественного транспорта. К сожалению, техника часто выходит из строя.

В ЦДС рассказали, что большинство мониторов были установлены 7-8 лет назад. Поскольку работают они круглосуточно, то техника просто растратила свой ресурс.

- При этом оборудование показало свою надежностью, и поломки в основном происходят в непогоду, к примеру, в сильные морозы, - уточнили в горадминистрации.

Добавим, что сейчас в областном центре работают 17 «умных» остановок».