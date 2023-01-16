За выходные кировские инспекторы поймали 30 пьяных водителей

Севшим за руль в состоянии алкогольного опьянения грозит лишение водительских прав. ФОТО: УГИБДД УМВД России по Кировской области

За минувшие выходные, с 13 по 15 января, инспекторы УГИБДД УМВД по Кировской области задержали на дорогах региона 30 пьяных водителей. Такой статистикой поделились в ведомстве.

Всего в рамках последних «сплошных» проверок в Кировской области было пресечено 2637 нарушений на дорогах. Также инспекторы и активисты движения «Ночной патруль» выявили 26 человек, севших за руль без водительских прав.

Напомним, что за вождение в пьяном виде законом предусмотрено наказание: до двух лет лишения водительских прав и штраф до 30 тысяч рублей.