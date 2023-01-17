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НовостиОбщество17 января 2023 6:17

17 и 18 января в нескольких населенных пунктах Октябрьского района отключат электричество

Время отсутствия ресурса будет варьироваться от шести часов до пяти минут
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Отключения пройдут из-за ремонтных работ на сетях.

Отключения пройдут из-за ремонтных работ на сетях.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители нескольких населенных Октябрьского района временно останутся без электричества. Подробности сообщили в администрации Кирова.

Так, из-за ремонтных работ на сетях 17 и 18 января января пройдет отключение электроэнергии. С 10 до 16 часов без ресурса останутся жители следующих населенных пунктов Октябрьского района:

- поселок Костино, улица Пионерская, дома 1-7, 1-27 (нечетная сторона);

- деревня Нагоряна;

- СДТ «Нагоряна».

18 января в период с 02.00 до 02.30 также пройдут отключения - но кратковременные. Электроэнергии не будет в течение всего пяти минут в следующих населенных пунктах:

- поселок Сосновый;

- деревни Эсауловы, Чарушины, Загоски, Монастырская, Опушни, Канахины, Пестовы.