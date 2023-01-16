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НовостиСпорт16 января 2023 12:50

В Кирове завершились всероссийские соревнования по самбо

В турнире приняли участие спортсмены из 17 регионов
Артем ЗАМЯТИН
В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов.

В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Кирове завершились всероссийские соревнования по самбо памяти Алексея Архиповича Собакинских. Этой новостью поделились в региональном правительстве.

В турнире приняли участие 300 спортсменов от 12 до 14 лет из 17 регионов России. Кировский самбист Александр Бурков в весовой категории 71 килограмм завоевал третье место.

В других категориях сильнейшими стали спортсмены из Москвы, Нижегородской, Московской, Свердловской, Томской областей, Чувашии, Марий Эл, Башкортостана.