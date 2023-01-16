В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Кирове завершились всероссийские соревнования по самбо памяти Алексея Архиповича Собакинских. Этой новостью поделились в региональном правительстве.

В турнире приняли участие 300 спортсменов от 12 до 14 лет из 17 регионов России. Кировский самбист Александр Бурков в весовой категории 71 килограмм завоевал третье место.

В других категориях сильнейшими стали спортсмены из Москвы, Нижегородской, Московской, Свердловской, Томской областей, Чувашии, Марий Эл, Башкортостана.