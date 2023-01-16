За выходные в Кировской области произошло 11 ДТП

В авариях покалечились как пассажиры автомобилей, так и пешеходы. ФОТО: УГИБДД УМВД России по Кировской области

В нашем регионе с 13 по 15 января 2023 года произошло 11 ДТП, в которых 13 человек получили травмы и двое погибли. Подробностями происшествий поделились в УГИБДД УМВД России по Кировской области.

13 января 2023 года 19 летний водитель «Лады Калины» врезался в локомотив. 50-летняя женщина-пассажир автомобиля погибла на месте. Еще двое мужчин получили серьезные травмы.

В тот же день около 14 часов дня в Нолинском районе водитель «Ауди» выехал на встречную столкнулся с «ВАЗ-21101». В аварии 34-летний мужчина и 9-летний ребенок получили травмы.

Утром 14 января 2023 года на улице Производственной, у дома 21в, 39-летний мужчина на «Фольксваген Поло» врезался в рекламный щит. Водитель отказался проходить тест на содержание алкоголя в крови.

Днем того же дня в Слободском районе произошло лобовое столкновение двух иномарок. В результате аварии 22-летний водитель «Рено Логан» погиб, а 74-летний пассажир «Рено Каптюр» получил травмы.

15 января 2023 года на улице Луначарского в Кирово-Чепецке мужчина на «Ниссане» сбил 87-летнюю женщину. Пенсионерка получила травмы.

Вся информация имеет предварительный характер.