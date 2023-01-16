В Кирове продолжает работу «Автобус милосердия»

Кировский комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства и занятий провел очередную акцию «Автобус милосердия». Об этом рассказали в региональном правительстве.

В рамках акции работники учреждения вместе с благотворительными организациями и неравнодушными гражданами выезжали на улицы города, чтобы помочь бездомным. В пункте обогрева социального центра люди получали продукты, теплые вещи и обувь, а также консультацию по интересующим вопросам.

Работу продолжают выездные бригады, которые три раза в неделю оказывают помощь гражданам без места жительства. Специалисты консультируют людей по вопросам:

- предоставления медицинской, юридической и иной помощи, а также социальных услуг;

- восстановления личных документов и трудоустройства;

- установления группы инвалидности;

- предоставляют им продукты одежду, обувь и предметы первой необходимости.

- К гражданам без определенного места жительства и занятий требуется особый подход, - пояснили сотрудники выездной бригады. - Надо дать им возможность почувствовать человеческое отношение к себе, не обидеть, оказав им необходимую помощь.

Люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут обратится за помощью в центр расположенный по адресу: ул. Сплавная, 29 или позвонив на круглосуточную горячую линию по телефону (8332) 22-71-24.