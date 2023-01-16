В Кировской области подростков, угнавших мотоцикл, отправили к психиатру

Подростки увидели на дороге мотоцикл и решили угнать его. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В поселке Суна подростки угнали мотоцикл. Подробностями дела поделились в СУ СКР по Кировской области.

Следователи установили, что 3 октября 2022 года двое парней 14 и 16 лет увидели мотоцикл, который никто не охранял. Школьники подошли к приусадебному участку и, недолго думая, угнали мотоцикл. Спустя некоторое время малолетние угонщики не справились с управлением и улетели в кювет.

На подростков завели уголовное дело по статье УК РФ «Угон без цели хищения группой лиц по предварительному сговору». В содеянном школьники сознались и раскаялись. Суд им назначил наказание в виде штрафа и принудительного амбулаторного лечения у психиатра.