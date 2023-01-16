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НовостиПроисшествия16 января 2023 7:46

В Кировской области за решетку отправится мужчина, избивавший свою мать

Суд приговорил рецидивиста к заключению в колонии общего режима
Артем ЗАМЯТИН
Мужчина часто напивался и наносил побои собственной матери.

Мужчина часто напивался и наносил побои собственной матери.

Ранее судимый житель Советского района снова отправится за решетку за избиение своей матери-пенсионерки. Подробностями дела поделились в прокуратуре Кировской области.

Известно, что на протяжении пяти месяцев в 2022 года 58-летний мужчина издевался над своей 90-летней мамой. Рецидивист злоупотреблял алкоголем и постоянно избивал женщину. Он наносил ей тяжелые физические и душевные травмы.

Сейчас суд вынес приговор по статье УК РФ «Истязание». Срок насильника составляет 3 года и 6 месяцев лишения свободы, отбывать наказание он будет в колонии общего режима.